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    Дзюба: «Мой прототип – Ибрагимович»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба охарактеризовал себя для европейских болельщиков и описал свю манеру игры.

    «Надеюсь, что в Европе меня тоже хорошо знают и знакомы со мной. Как человек я всегда очень веселый и позитивный, стараюсь всегда и во всем видеть какие-то позитивные нотки. Одно из моих главных качеств – это хорошее чувство юмора. Плюс, конечно, характер, я очень не люблю проигрывать. Что касается футбольных качеств, мой прототип ‒ это, наверное, Златан Ибрагимович, именно в таком стиле стараюсь действовать. Понятно, что у каждого своя манера, но этот футболист мне очень импонирует. Вообще все свои козыри надеюсь наглядно продемонстрировать еще не раз и на чемпионате Европы, и в Лиге чемпионов, где я хочу продвинуться как можно дальше и забивать побольше голов», – говорит Дзюба.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 20:39
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    Комментарии (7)
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    Ortaped79
    1449599268
    да ладно Артём Ибрагимович Дзюба????
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    Диктор
    1449601962
    Вот у клоуна завышена самооценка то.
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    headdevil
    1449602470
    Слишком много Дзюбы сегодня
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    VVM1964
    1449603476
    ЕЩЕ ОДНО ТВОЕ ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО- П.. ТЬ БЕЗ МЕРЫ .
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    Frozzen
    1449607050
    Что то раздухарился игрочишко
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    Дима1960
    1449609846
    А мой прототип-балерина.
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    ologreds
    1694996633
    numo451346
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