Дзюба: «Мой прототип – Ибрагимович»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба охарактеризовал себя для европейских болельщиков и описал свю манеру игры.

«Надеюсь, что в Европе меня тоже хорошо знают и знакомы со мной. Как человек я всегда очень веселый и позитивный, стараюсь всегда и во всем видеть какие-то позитивные нотки. Одно из моих главных качеств – это хорошее чувство юмора. Плюс, конечно, характер, я очень не люблю проигрывать. Что касается футбольных качеств, мой прототип ‒ это, наверное, Златан Ибрагимович, именно в таком стиле стараюсь действовать. Понятно, что у каждого своя манера, но этот футболист мне очень импонирует. Вообще все свои козыри надеюсь наглядно продемонстрировать еще не раз и на чемпионате Европы, и в Лиге чемпионов, где я хочу продвинуться как можно дальше и забивать побольше голов», – говорит Дзюба.