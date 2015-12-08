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    Дзюба: «Я – Тор»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры со своим партнером по атаке Халком.

    «Играть с Халком – это потрясающие ощущения и большая честь для меня. Помимо того, что он очень веселый и простой парень в жизни, с которым очень классно общаться, смеяться, подкалывать друг друга, на поле это очень сильный футболист, практически без слабых мест. Халк очень силен индивидуально, но в этом сезоне он доказывает, что является потрясающим ассистентом и готов играть на команду. Очень разноплановый футболист, который может играть в любой команде Европы и мира. Не сказать еще, что с полувзгляда, но так же, как с моей адаптацией на 90%, мы в этом прибавляем и, думаю, будем понимать друг друга лучше и лучше», – говорит Дзюба.

    Также футболист рассказал о том, что он чувствует, когда забивает гол.

    «Честно говоря, когда забиваю гол, себя не контролирую. В меня вселяется какой-то зверь, не знаю. Чувствуешь себя просто каким-то нереально сильным крутым чудаком, полубогом, столько сил, столько эмоций, ты просто выплескиваешь эти эмоции... Последующие минуты на поле ты ловишь кураж и чувствуешь, что горы можешь свернуть, что все тебе подвластно, что можешь забить еще, еще и еще. Я сам по себе очень эмоциональный человек, поэтому любые такие всплески – гол, передача или гол нашей команды – они вдохновляют. Особенно, когда забиваешь сам – в эти моменты я называю себя Тор. У нас есть Халк, а я – Тор. Стараемся не отставать от таких футболистов, как Халк, поэтому я получаю море удовольствия».

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 19:00
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    Комментарии (16)
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    Бан
    1449594862
    Скорее параллелепипед...
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    Frozzen
    1449595907
    Да уж главный ч(м)удак в нашем футболе
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    Lexx1k
    1449596654
    там капитана америку прикупить ещё не хотят в зените?
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    baltica
    1449596817
    Дзюба- я ТОПОР!!!
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    Poperon
    1449596926
    Дзюба есть грут
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    Каратель
    1449598195
    ну и клоун....что тут скажешь-.уило мучной)))
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    grand-igor
    1449599082
    ГАН-ТОР
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    vladimir-7
    1449599463
    Халк это Халк, а ты тупой Дзубило и если бы не Халк сидел бы ты на лавке, пень ты описанный.
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    headdevil
    1449602395
    Зеленый фонарь
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    ologreds
    1694996633
    numo451337
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