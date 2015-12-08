Дзюба: «Я – Тор»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от игры со своим партнером по атаке Халком.

«Играть с Халком – это потрясающие ощущения и большая честь для меня. Помимо того, что он очень веселый и простой парень в жизни, с которым очень классно общаться, смеяться, подкалывать друг друга, на поле это очень сильный футболист, практически без слабых мест. Халк очень силен индивидуально, но в этом сезоне он доказывает, что является потрясающим ассистентом и готов играть на команду. Очень разноплановый футболист, который может играть в любой команде Европы и мира. Не сказать еще, что с полувзгляда, но так же, как с моей адаптацией на 90%, мы в этом прибавляем и, думаю, будем понимать друг друга лучше и лучше», – говорит Дзюба.

Также футболист рассказал о том, что он чувствует, когда забивает гол.

«Честно говоря, когда забиваю гол, себя не контролирую. В меня вселяется какой-то зверь, не знаю. Чувствуешь себя просто каким-то нереально сильным крутым чудаком, полубогом, столько сил, столько эмоций, ты просто выплескиваешь эти эмоции... Последующие минуты на поле ты ловишь кураж и чувствуешь, что горы можешь свернуть, что все тебе подвластно, что можешь забить еще, еще и еще. Я сам по себе очень эмоциональный человек, поэтому любые такие всплески – гол, передача или гол нашей команды – они вдохновляют. Особенно, когда забиваешь сам – в эти моменты я называю себя Тор. У нас есть Халк, а я – Тор. Стараемся не отставать от таких футболистов, как Халк, поэтому я получаю море удовольствия».