Сафонов: «У ЦСКА просто «сели батарейки»

Известный спортивный агент Алексей Сафонов считает, что неудачи в последних матчах ЦСКА – это лишь накопленная усталость команды из-за выступления сразу в чемпионате России и Лиге чемпионов.

«Мне кажется, что просто «сели батарейки». Армейцы выступали на два фронта, стараясь хорошо выступить и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Плюс костяк команды составляет сборную России, нагрузка на исполнителей выдалась серьезная. И сказалась травма Романа Еременко, этот полузащитник является одним из определяющих у ЦСКА, Думбия в последних играх не радовал голами. Но отмечу, что спада никто из лидеров избежать не смог. Посмотрите на «Локомотив« с «Зенитом«, – считает Сафонов.

Полностью эксклюзивное интервью Алексея Сафонова можно найти на страницах «Бомбардира».