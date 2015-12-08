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    Сафонов: «У ЦСКА просто «сели батарейки»

    Известный спортивный агент Алексей Сафонов считает, что неудачи в последних матчах ЦСКА – это лишь накопленная усталость команды из-за выступления сразу в чемпионате России и Лиге чемпионов.

    «Мне кажется, что просто «сели батарейки». Армейцы выступали на два фронта, стараясь хорошо выступить и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Плюс костяк команды составляет сборную России, нагрузка на исполнителей выдалась серьезная. И сказалась травма Романа Еременко, этот полузащитник является одним из определяющих у ЦСКА, Думбия в последних играх не радовал голами. Но отмечу, что спада никто из лидеров избежать не смог. Посмотрите на «Локомотив« с «Зенитом«, – считает Сафонов.

    Полностью эксклюзивное интервью Алексея Сафонова можно найти на страницах «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2015 18:14
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    Комментарии (2)
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    nemolod
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    Эти "батарейки" просто обязаны были сесть! Мало того,они и дальше будут так же садиться,как и раньше,потому что если один и тот же состав эксплуатировать,то никакой Думбия или Вагнер Лав эту ситуацию не исправят! Единственное решение-это полноценная замена во время сезона игроками дубля,но в российских клубах почему то не берут пример работы с дублями в Баварии,Реале и других лучших клубах!
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