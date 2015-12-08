Моуринью: «Нам надо побеждать «Порту»

Главный тренер «Челси« Жозе Моуринью рассчитывает на победу в матче Лиги чемпионов с «Порту».

«Мы хотим участвовать в Лиге чемпионов и играть с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией». Чтобы все так и было, завтра нам надо побеждать. Очевидно, что мы создаем уйму опасных моментов, но не реализуем их. У нас возникает множество ситуаций, где остается просто протолкнуть мяч в ворота.

Когда постоянно выигрываешь и добиваешься громких результатов, то жизнь легка. Когда результаты плохи, она становится труднее, но я чувствую себя крайне уверенно. Это полезный урок, он делает меня сильнее. Никогда не думал, что буду столь силен и предельно мотивирован. После очередного поражения я просыпаюсь наутро с еще большим желанием работать. Так я лучше узнал себя, обнаружив в себе даже больше сил, чем думал», – признался Моуринью.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Порту» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.