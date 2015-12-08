Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Моуринью: «Нам надо побеждать «Порту»

    Главный тренер «Челси« Жозе Моуринью рассчитывает на победу в матче Лиги чемпионов с «Порту».

    «Мы хотим участвовать в Лиге чемпионов и играть с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией». Чтобы все так и было, завтра нам надо побеждать. Очевидно, что мы создаем уйму опасных моментов, но не реализуем их. У нас возникает множество ситуаций, где остается просто протолкнуть мяч в ворота.

    Когда постоянно выигрываешь и добиваешься громких результатов, то жизнь легка. Когда результаты плохи, она становится труднее, но я чувствую себя крайне уверенно. Это полезный урок, он делает меня сильнее. Никогда не думал, что буду столь силен и предельно мотивирован. После очередного поражения я просыпаюсь наутро с еще большим желанием работать. Так я лучше узнал себя, обнаружив в себе даже больше сил, чем думал», – признался Моуринью.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Порту» состоится в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2015 17:20
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    джон базелон
    1449586601
    Пока одни разговоры.Уже раз 10 горел экспресс из-за Челси(
    Ответить
    Frozzen
    1449596947
    Нам без разницы,все равно Португалию же не догнать,а вот Францию вполне можно обогнать
    Ответить
    talgatnurzhanov2006
    1449633304
    "Никогда не думал, что буду столь силен и предельно мотивирован. После очередного поражения я просыпаюсь наутро с еще большим желанием работать. Так я лучше узнал себя, обнаружив в себе даже больше сил, чем думал"- золотые слова и как он их находит.
    Ответить
    ologreds
    1694996633
    numo451328
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+