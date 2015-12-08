Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Ван Гаал верит в силу «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед« Луи ван Гаал уверен в силы своей команды перед матчем Лиги чемпионов против «Вольфсбурга«.

    «Мы верим в свои силы и докажем это в ближайшей игре. По своему опыту знаю, что голы придут, если мы продолжим создавать моменты», – заявил «МЮ» Луи ван Гаал.

    Стоит отметить, что «МЮ» не может поразить ворота соперника в пяти из девяти последних матчей во всех турнирах, забив всего 7 голов в 10 встречах. Что касается Лиги чемпионов, то манкунианцы занимают второе место в группе В, отставая от «Вольфсбурга» на одно очко.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2015 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996633
    numo451321
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+