Ван Гаал верит в силу «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед« Луи ван Гаал уверен в силы своей команды перед матчем Лиги чемпионов против «Вольфсбурга«.

«Мы верим в свои силы и докажем это в ближайшей игре. По своему опыту знаю, что голы придут, если мы продолжим создавать моменты», – заявил «МЮ» Луи ван Гаал.

Стоит отметить, что «МЮ» не может поразить ворота соперника в пяти из девяти последних матчей во всех турнирах, забив всего 7 голов в 10 встречах. Что касается Лиги чемпионов, то манкунианцы занимают второе место в группе В, отставая от «Вольфсбурга» на одно очко.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.