Карпин побывал в ИФД «Капиталъ» по личным делам

Главный тренер «Торпедо« Армавир Валерий Карпин покинул здание ИФД «Капиталъ», где сегодня проходит заседание совета директоров «Спартака». Причины своего появления Карпин объяснил тем, что он был в банке по личным делам. На собрании должны подвести итоги первой части чемпионата, а также обсудить зимние трансферы. Также не исключено, что будет принято решение по главному тренеру.

Известно, что на собрании присутствуют главный тренер команды Дмитрий Аленичев, генеральный директор Сергей Родионов, технический директор Юхан Гераскин и спортивный директор Дмитрий Попов.