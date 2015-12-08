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    Погребняка оштрафовали и лишили водительских прав

    Мировой суд Преображенского района Москвы признал нападающего «Динамо» Павла Погребняка виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, за что ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, Погребняк лишен водительского удостоверения на полтора года. Сам футболист на заседание не явился.

    Инцидент произошел 4 ноября этого года, Погребняк был остановлен ночью в 3:46 в Москве в районе 1-й Рыбинской улицы, дом 3. При прохождении первичного освидетельствования выявилось, что в выдыхаемом воздухе прибор зафиксировал 0,44 промилле алкоголя.

    В текущем сезоне Погребняк провел в составе «Динамо» в Премьер-лиге 11 матчей, в которых забил лишь один гол.

    Источник: Life

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    08.12.2015 13:18
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    Комментарии (8)
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    111Hunter111
    1449570161
    забил бы 10 голов вообще не лишили
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    sobaka120982
    1449573362
    Игрок играющий за российский топ клуб,может себе позволить и не иметь права а ездить на такси))) но так же может позволить по вечерам бухануть!!! А так же даже совсем не играть а сидеть на лавке!!!
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    FanatSerj
    1449575852
    Прям какай то показуха, то что бухие мажорчики и детки папочек, корочники летают по МКАДу, сбивают людей тут тишина.
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    С-Пб on-line
    1449579434
    В аренду на полтора года в Англию, там можно с пенным за рулём!
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    ттт40
    1449654366
    свои же о-ху-ячили
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    ologreds
    1694996635
    numo451310
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