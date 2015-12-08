Погребняка оштрафовали и лишили водительских прав

Мировой суд Преображенского района Москвы признал нападающего «Динамо» Павла Погребняка виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, за что ему был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, Погребняк лишен водительского удостоверения на полтора года. Сам футболист на заседание не явился.

Инцидент произошел 4 ноября этого года, Погребняк был остановлен ночью в 3:46 в Москве в районе 1-й Рыбинской улицы, дом 3. При прохождении первичного освидетельствования выявилось, что в выдыхаемом воздухе прибор зафиксировал 0,44 промилле алкоголя.

В текущем сезоне Погребняк провел в составе «Динамо» в Премьер-лиге 11 матчей, в которых забил лишь один гол.