Думбия: «Я бы взял в ЦСКА Жервиньо»

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал, кого пригласил бы в московский клуб будь у него такая возможность.



«Трудно сказать, кого бы я пригласил в ЦСКА, будь такая возможность. С ходу это очень непросто сделать. Думаю, я бы точно взял Жервиньо. Сейчас в РФПЛ очень много хороших футболистов. Например, Халк и Витсель, если говорить о легионерах. Из россиян — ну, например, Дзюба. В «Спартаке» есть хорошие игроки, в «Динамо». Я смотрю премьер-лигу по выходным и замечаю, что в лиге много классных футболистов», — отметил Думбия.