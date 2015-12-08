Акинфеев: «В сборной России должен играть тот, кто сильнее»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев заявил, что знаком с вратарем «Локомотива» Гилерме, и не видит ничего предосудительного в том, что его коллега по амплуа сменил гражданство, чтобы выступать за национальную команду России.

«Я знаком с Гилерме – приятный парень. Бывало, пересекались в ресторанах, позитивно общались. Что касается конкуренции, то если тренерский штаб решит, что нужно поставить в основу другого голкипера, Игорь Акинфеев никогда не будет кусаться, цепляться, орать. Должен играть тот, кто сильнее. В сборной России никто не будет осуждать Гилерме в случае приглашения. Какая разница, бразилец он, африканец или русский. Главное, чтобы помогал команде», – сказал Акинфеев.