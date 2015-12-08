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    Акинфеев: «В сборной России должен играть тот, кто сильнее»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев заявил, что знаком с вратарем «Локомотива» Гилерме, и не видит ничего предосудительного в том, что его коллега по амплуа сменил гражданство, чтобы выступать за национальную команду России.

    «Я знаком с Гилерме – приятный парень. Бывало, пересекались в ресторанах, позитивно общались. Что касается конкуренции, то если тренерский штаб решит, что нужно поставить в основу другого голкипера, Игорь Акинфеев никогда не будет кусаться, цепляться, орать. Должен играть тот, кто сильнее. В сборной России никто не будет осуждать Гилерме в случае приглашения. Какая разница, бразилец он, африканец или русский. Главное, чтобы помогал команде», – сказал Акинфеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2015 10:52
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Диктор
    1449575429
    Ну в принципе ДА -Игорек свое уже отыграл-хвала ему за прошлое,но сейчас пора уступать место другим.
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    Дима1960
    1449575620
    Акинфеев сказал достойно,я думал,он только может голы пропускать.
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    Romio-xxx
    1449587961
    Да влез случайно Конифей,,когда Овчинников косячнул и все тут,прогресс застопорился!!!
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    taben
    1449588382
    Все равно не вам решать, а Слуцкому. А он больше верит в Игорька.
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    hasek74
    1449721745
    Акинфеев на голову сильней Гильерме...так и говорит, а если бы Нойер принял граданство РФ...думаю по другому вел бы...
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    ologreds
    1694996635
    numo451299
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