«Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

Перед последним туром соперники расположились на первых строчках таблицы, но потеря очков в предстоящем матче может оставить один из клубов вне весенней части Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» отстает от «Вольфсбурга» на один балл. Для выхода в плей-офф «волкам» достаточно не проиграть манкунианцам в предстоящем поединке.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед». Начало в 22:45, не пропустите!