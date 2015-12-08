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    Анчелотти: «Я бы хотел вернуться в АПЛ»

    Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на будущее.

    «Пока я буду ждать. Если я не найду клуб с серьезным проектом, я могу подождать. Буду смотреть футбол, рыбачить и так далее. Давайте дождемся лета. Я не буду искать клуб в середине сезона, но летом я бы хотел вернуться к работе», – говорит Анчелотти.

    Также итальянский специалист ответил на вопрос о том, не хочет ли он возглавить «Манчестер Юнайтед».

    «Конечно, любой тренер хотел бы поработать с «МЮ». Я бы хотел вернуться в клуб, где есть хороший проект. Разумеется, это должен быть конкурентоспособный клуб. Лучший чемпионат в плане атмосферы – это АПЛ. К тому же она конкурентоспособна, так что я бы хотел вернуться туда, особенно ради атмосферы».

    Источник: Guardian.com

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    08.12.2015 01:43
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    Комментарии (4)
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    Nurbek Taraz
    1449546532
    Делай красиво
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    Лыков
    1449564340
    Челси ждёт его, если вангаал придёт в тройке
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    dolf666
    1449585776
    думаю придёт летом. чемпионат вряд-ли выиграют с такой игрой, максимум 2 место. что ЛВГ хочет предложить в лч плей-офф вообще не представляю. по сути, группа для МЮ вполне проходная, но ЛВГ и в ней завяз на волоске. Надеюсь МЮ не слетит в ЛЕ, и кто-нибудь заставит тренера пересмотреть философию свою. я хочу от МЮ экшена как 2-3 годами ранее
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    ologreds
    1694996637
    numo451278
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