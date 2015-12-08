Анчелотти: «Я бы хотел вернуться в АПЛ»

Бывший главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на будущее.

«Пока я буду ждать. Если я не найду клуб с серьезным проектом, я могу подождать. Буду смотреть футбол, рыбачить и так далее. Давайте дождемся лета. Я не буду искать клуб в середине сезона, но летом я бы хотел вернуться к работе», – говорит Анчелотти.

Также итальянский специалист ответил на вопрос о том, не хочет ли он возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, любой тренер хотел бы поработать с «МЮ». Я бы хотел вернуться в клуб, где есть хороший проект. Разумеется, это должен быть конкурентоспособный клуб. Лучший чемпионат в плане атмосферы – это АПЛ. К тому же она конкурентоспособна, так что я бы хотел вернуться туда, особенно ради атмосферы».