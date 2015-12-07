Фергюсон: «Клопп меня беспокоит»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился своим мнением о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Он беспокоит меня, потому что я не хочу, чтобы «Ливерпуль» был выше нас. Я довольно хорошо с ним знаком по тренерским семинарам. Он может принести в клуб перемены с помощью своих харизмы, желания и знаний. Он фантастическая личность и постоянно улыбается. Даже во время матча с «Ньюкаслом», когда они пропустили второй мяч, он подошел к Стиву Макларену поздравить его. Это высокий класс. А также работа, которую он проделал в «Боруссии» Дортмунд», – говорит Фергюсон.