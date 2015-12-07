Агент Широкова: «Если Роман останется в «Спартаке», то он будет играть»

Агент полузащитника «Спартака» Романа Широкова Арсен Минасов рассказал о сложившейся вокруг его клиента ситуации.

– Завтра собирается совет директоров «Спартака». Какого решения стоит ждать по Роману Широкову?

– Не знаю, я же в совет директоров не вхожу.

– Но вас потом наверняка оповестят?

– Не думаю, что совет собирается для принятия решения именно по Роману.

– У Широкова сейчас, наверное, подавленное состояние?

– Все нормально. Почему оно должно быть подавленным?

– Он не играет…

– Роман пропустил всего три игры. Это не так много. Проблема, наверное, не в этом.

– А в чем же?

– С каждым днем некоторые люди по-новому раскрываются… Все больше узнаешь людей.

– Непонятно их отношение к Роману?

– Мне понятно. Но непонятно зачем.

– И все-таки, когда может появиться какая-то конкретика?

– Она появится. Я только не знаю когда. Может, через пять минут, а может, через трое суток. Я уверен в одном. Крепостного права у нас нет. Роман не чья-то собственность. Никто не может распорядиться им, если он этого не хочет. Главное – чтобы у клуба и Романа совпадали желания.

– Нет опасений, что Роман никуда не уйдет, останется в «Спартаке» и играть не будет? А уже скоро Евро...

– Если Роман останется в «Спартаке», он будет играть. Это 100 процентов. Его качества позволяют ему выступать за этот клуб. Роман – игрок «Спартака». Все остальное – досужие разговоры на кухне. Он хочет и будет играть в «Спартаке», если не получит более выгодное предложение, – рассказал Минасов.