Иньеста, Пике, Алвес не сыграют с «Байером»

Целая группа игроков «Барселоны» пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».

По решению главного тренера клуба Луиса Энрике этот матч пропустят защитник Жерар Пике и хавбек Андрес Иньеста. Из-за дисквалификации не сыграет защитник Дани Алвес. В лазарете находятся защитник Жереми Матье и полузащитники Серджи Роберто и Рафинья.

Полностью состав «Барселоны» на игру с «Байером» выглядит так:

Вратари: Тер Штеген, Браво, Масип.

Защитники: Бартра, Альба, Вермален, Адриано.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Маскерано, Сампер, Камара, Гумбау, Каптум.

Нападающие: Суарес, Месси, Неймар, Эль-Хаддади, Рамирес.