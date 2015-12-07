Иньеста, Пике, Алвес не сыграют с «Байером»

Целая группа игроков «Барселоны» пропустит матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
По решению главного тренера клуба Луиса Энрике этот матч пропустят защитник Жерар Пике и хавбек Андрес Иньеста. Из-за дисквалификации не сыграет защитник Дани Алвес. В лазарете находятся защитник Жереми Матье и полузащитники Серджи Роберто и Рафинья.
Полностью состав «Барселоны» на игру с «Байером» выглядит так:
Вратари: Тер Штеген, Браво, Масип.
Защитники: Бартра, Альба, Вермален, Адриано.
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Маскерано, Сампер, Камара, Гумбау, Каптум.
Нападающие: Суарес, Месси, Неймар, Эль-Хаддади, Рамирес.