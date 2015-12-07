Начо: «Должны сыграть как в матче с «Хетафе»

Защитник «Реала» Начо рассказал о том, как его команда должна сыграть в матче с «Мальме» в Лиге чемпионов.

«Мы должны сыграть так же, как в первом тайме матча с «Хетафе«. Команда уже доказывала, что она может играть на таком уровне все 90 минут. Именно это мы и пытаемся делать, но когда не получается, стараемся просто победить.

Три очка в этом матче очень важны для нас. Они помогут нам стать еще увереннее. Думаю, «Мальме» будет играть так, как у себя в чемпионате – плотно защищаться и контратаковать», – считает Начо.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Мальме» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.