Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка»

Полузащитник «Локомотива« Алексей Миранчук (214 очков) стал лауреатом премии «Первая пятерка» – он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги в 2015 году. Второе место досталось полузащитнику «Динамо» Роману Зобнину (144 очка), третье – защитнику «Динамо» Григорию Морозову (76 очков). Стоит отметить, что в пятерке лучших больше всего оказалось представителей столичного динамо – трое.

В голосовании приняли участие более 100 специалистов – это руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд премьер-лиги, ветераны футбола, футбольные функционеры и журналисты ведущих спортивных СМИ.