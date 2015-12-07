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    Миранчук стал лауреатом премии «Первая пятерка»

    Полузащитник «Локомотива« Алексей Миранчук (214 очков) стал лауреатом премии «Первая пятерка» – он был признан лучшим молодым игроком российской Премьер-лиги в 2015 году. Второе место досталось полузащитнику «Динамо» Роману Зобнину (144 очка), третье – защитнику «Динамо» Григорию Морозову (76 очков). Стоит отметить, что в пятерке лучших больше всего оказалось представителей столичного динамо – трое.

    В голосовании приняли участие более 100 специалистов – это руководители РФС, РФПЛ и Детской футбольной лиги, тренеры сборных команд России, руководители и главные тренеры команд премьер-лиги, ветераны футбола, футбольные функционеры и журналисты ведущих спортивных СМИ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2015 16:02
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    Комментарии (4)
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    Wityazz
    1449495695
    Давайте парни прогрессируйте!!!
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    Недовольный
    1449498807
    Полный бред.Если по первому месту еще не так много вопросов,то чем интересно эдаким Зобнин заслужил второе место?А потом удивляемся почему сборная калл.С таким голосованием странно что не Соловьев(если его еще кто-то помнит) не заслужил первое место.
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    Baggio1986
    1449508736
    у нас нет нормальных молодых игроков вообще,у Миранчука просто есть бутсы,подареные Лионелем Месси,а толку?????
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    ologreds
    1694996640
    numo451215
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