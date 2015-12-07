В воротах «Мальме» в матче с «Реалом» может сыграть жестянщик

В «Мальме» на прошлой неделе лишись своего основного вратаря. Йохан Виланд получил сотрясение мозга. В матче Лиги чемпионов против «Реала» может состояться дебют Фредрика Андерссона, который еще пять месяцев назад сочетал выступления в клубе третьего дивизиона с работой жестянщиком.

«Это было бы фантастикой», – оценил такой расклад 27-летний голкипер.

Правда, такой дебют может и не состояться. Виланд, который сначала не поехал с командой в Мадрид, уже успел восстановиться и на днях присоединился к партнерам.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Мальме» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.