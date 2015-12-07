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    • В воротах «Мальме» в матче с «Реалом» может сыграть жестянщик

    В воротах «Мальме» в матче с «Реалом» может сыграть жестянщик

    В «Мальме» на прошлой неделе лишись своего основного вратаря. Йохан Виланд получил сотрясение мозга. В матче Лиги чемпионов против «Реала» может состояться дебют Фредрика Андерссона, который еще пять месяцев назад сочетал выступления в клубе третьего дивизиона с работой жестянщиком.

    «Это было бы фантастикой», – оценил такой расклад 27-летний голкипер.

    Правда, такой дебют может и не состояться. Виланд, который сначала не поехал с командой в Мадрид, уже успел восстановиться и на днях присоединился к партнерам.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Мальме» состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    07.12.2015 15:48
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    Комментарии (4)
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    Лыков
    1449496508
    В нападении кузнец , опррником кинолог
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    Недовольный
    1449500000
    у Лихтенштейна,Люксембурга,и Сан-Марино вся команда из таких работяг состоит,и ничего бьются,стараются)
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    Protosser
    1449586277
    Ну правильно - достаточно будет) Главное - не ронять никого в штрафной)
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    ologreds
    1694996640
    numo451214
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