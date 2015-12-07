Акинфеев не переживает по поводу своего антирекорда в Лиге чемпионов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свой антирекорд в Лиге чемпионов.

«Я предлагаю товарищам, которые вечно надо мной смеются из-за пропущенных голов в Лиге чемпионов, написать следующее в комментариях: «Игорь Акинфеев проиграл «Баварии». Игорь Акинфеев проиграл «Манчестер Юнайтед». И так далее. Но никто ведь не думает, с кем ЦСКА играл…

Поначалу было обидно, конечно. Но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издeвкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами. А сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует… А у нас болельщикам приятно писать гадости… Ну, дай бог им здоровья.

Кстати, мне тут подсказали, что и наш главный тренер тоже рекордсменом стал! Леонид Викторович 25 матчей подряд в Лиге чемпионов пропускает! А Серeжа Игнашевич, оказывается, 27 матчей проиграл – больше всех в Лиге. Это тоже выяснили. Думаю, некоторых журналистов стоит пригласить в Счeтную палату, они ведь отлично считают», — сказал Акинфеев.

Напомним, что Акинфеев пропустил в 36 матчах подряд в самом престижном евротурнире.