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    • Акинфеев не переживает по поводу своего антирекорда в Лиге чемпионов

    Акинфеев не переживает по поводу своего антирекорда в Лиге чемпионов

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свой антирекорд в Лиге чемпионов.

    «Я предлагаю товарищам, которые вечно надо мной смеются из-за пропущенных голов в Лиге чемпионов, написать следующее в комментариях: «Игорь Акинфеев проиграл «Баварии». Игорь Акинфеев проиграл «Манчестер Юнайтед». И так далее. Но никто ведь не думает, с кем ЦСКА играл…

    Поначалу было обидно, конечно. Но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издeвкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами. А сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует… А у нас болельщикам приятно писать гадости… Ну, дай бог им здоровья.

    Кстати, мне тут подсказали, что и наш главный тренер тоже рекордсменом стал! Леонид Викторович 25 матчей подряд в Лиге чемпионов пропускает! А Серeжа Игнашевич, оказывается, 27 матчей проиграл – больше всех в Лиге. Это тоже выяснили. Думаю, некоторых журналистов стоит пригласить в Счeтную палату, они ведь отлично считают», — сказал Акинфеев.

    Напомним, что Акинфеев пропустил в 36 матчах подряд в самом престижном евротурнире.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2015 14:34
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    Комментарии (4)
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    Аскорбин
    1449493314
    Я думал он спать не будет,даже не переживает....
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    yanedo
    1449499242
    чмо дырявое ещё и тренера с товарищем подставляет чтоб себя выгородить смотрите я не один такой
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    ologreds
    1694996642
    numo451200
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