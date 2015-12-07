«Зенит» просит фанатов воздержаться от политических акций в Генте

Руководство «Зенита» призвало фанатов команды воздержаться от любых нарушений в выездном матче Лиги чемпионов в Гент на матч шестого тура группового этапа.

«В течение последних недель клубом было приложено немало усилий для того, чтобы болельщики получили возможность поддержать свою команду на «Геламко Арене». Мы убедительно просим с пониманием отнестись к текущей ситуации в Бельгии и соседней Франции и напоминаем, что местная полиция будет со всей серьезностью относиться к любым правонарушениям.

«Зенит» просит болельщиков отказаться от использования любой пиротехники, не участвовать в уличных акциях и не демонстрировать символику, которая может быть расценена как политическая, провокационная или направленная против каких-либо групп лиц», – говорится в заявлении.

Напомним, что «Зенит» сыграет с «Гентом» на выезде в среду, 9 декабря, в 22:45 по московскому времени.