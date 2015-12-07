Для попадания в Лигу Европы ЦСКА нужно лишь обыграть ПСВ

Во вторник, 8 декабря, ЦСКА проведет заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов против голландского ПСВ в гостях.

Армейцы уже потеряли все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут занять 3 место в группе, которое даст право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

После 5 туров ЦСКА с 4 очками занимает последнее место в группе и на 3 очка отстает от идущего третьим ПСВ. С учетом победы над ПСВ (3:2) в первом круге, ЦСКА достаточно в ближайшем матче обыграть соперника с любым счетом, чтобы опередить его в таблице и попасть в Лигу Европы.