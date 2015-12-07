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    Для попадания в Лигу Европы ЦСКА нужно лишь обыграть ПСВ

    Во вторник, 8 декабря, ЦСКА проведет заключительный матч группового турнира Лиги чемпионов против голландского ПСВ в гостях.

    Армейцы уже потеряли все шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но еще могут занять 3 место в группе, которое даст право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

    После 5 туров ЦСКА с 4 очками занимает последнее место в группе и на 3 очка отстает от идущего третьим ПСВ. С учетом победы над ПСВ (3:2) в первом круге, ЦСКА достаточно в ближайшем матче обыграть соперника с любым счетом, чтобы опередить его в таблице и попасть в Лигу Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2015 13:28
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    Комментарии (6)
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    zra78
    1449484782
    Надеюсь и верю, нашим по силам
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    1bear
    1449485304
    ...надежда умирает последней
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    sobaka120982
    1449486832
    Я понимаю что ПСВ дома ещё не кому не уступил а это ни мало ни много вольсбург и мю.вопрос!!! У кого есть хоть какая надежда на наших????играя восмером целыми и тремя калеками на выезде??? Как мне хочется лично послать гинера за такую экономику((((
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    Frozzen
    1449496883
    Это ПСВ чтобы пройти дальше в лч нужно всего лишь обыграть мертвый ЦСКА у себя дома
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    Недовольный
    1449501239
    Так просто: лишь обыграть ПСВ. Чтобы быть лучшим клубом в мире нужно ЛИШЬ выигрывать абсолютно все матчи.
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    ologreds
    1694996642
    numo451191
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