«Эспаньол» – «Леванте». Смотреть онлайн

В понедельник состоится матч 14-го тура испанской примеры, в котором «Эспаньол» будет принимать «Леванте». Это заключительный матч тура. «Леванте» выглядит явным аутсайдером в этом сезоне, но это должно стать лишь дополнительным поводом для победы над «Эспаньолом», который набрал лишь на шесть очков больше, расположившись в середине турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Эспаньол» – «Леванте», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:30.