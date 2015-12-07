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    Бюттнер не входит в трансферные планы «Зенита»

    На днях появилась информация, согласно которой голландский защитник «Динамо» Александр Бюттнер попал в сферу интересов «Зенита». Сегодня стало известно, что эта информация не соответствует действительности. В трансферные планы клуба из Санкт-Петербурга 26-летний футболист не входит. Однако, все же Бюттнер может покинуть «Динамо» в зимнее трансферное окно.

    Голландский игрок перешел в «Динамо» из «Манчестер Юнайтед« в 2014 году. В текущем сезоне о сыграл лишь один матч в составе московского клуба в Премьер-лиге. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2015 12:10
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    Комментарии (2)
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    18JG
    1449480117
    Нах он нам вперся.
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    ologreds
    1694996643
    numo451179
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