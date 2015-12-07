Пименов: «Первую часть сезона «Локомотива» оцениваю на «отлично»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов остался доволен выступлениями клуба в первой части сезона.

«Команде бы поставил оценку «отлично»! «Локомотив» идет на третьей строчке и отстает от первой всего на пять очков, а впереди еще 12 туров. У клуба есть все шансы, но все зависит от работы на трансферном рынке в наступающем январе. От этого многое будет зависеть.



Нестабильность? Сложно рассуждать на эту тему. Старт сезона для «Локомотива» получился очень хорошим, команда подняла планку до уровня борьбы за чемпионство, но, как мне кажется, многие игроки клуба не привыкли к этому, им не хватает опыта для борьбы за золото первенства. В связи с этим и есть такая нестабильность: могут выиграть без проблем у «Зенита», а потом уступить тому, кого на бумаге должны были обыгрывать.

Поэтому нестабильность я связываю с нехваткой опыта. Если «Локомотив» в зимнее трансферное окно приобретет футболистов, знающих вкус серьезных побед, вероятно, опыт таких новичков перейдет другим ребятам, и подобной нестабильности не будет», – сказал Пименов.