Степаненко: «Все хотят остановить Ибрагимовича, но получается не у каждого»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко надеется, что его команде получится остановить нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича в рамках выездного матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Его все хотят остановить, вот только не у каждого получается. Но, надеюсь, нам это под силу. Ибрагимович – хороший футболист, звезда мирового масштаба. Будем делать всe возможное, чтобы его закрыть. А получится ли – посмотрим уже непосредственно во вторник.



Что нужно сделать, чтобы сыграть с «ПСЖ» так же, как во втором тайме домашнего матча с ними? Это зависит от всей команды: от духа и настроя. Главное, чтобы не случилось то же, что в том поединке: пропустили два быстрых мяча, после чего, естественно, уже было тяжело играть – такой психологический шок. Надеюсь, мы не допустим прошлых нелепых ошибок», – сказал Степаненко.