Бекхэм: «Раздосадован и немного рад, что мой сын не хочет играть в футбол»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм признался, что он принял решение своего сына Ромео больше не играть в футбол.

13-летний Ромео работает над созданием собственной линии одежды для Burberry.

«Недавно Ромео подошел ко мне и сказал, что больше не хочет играть в футбол. Какая-то часть меня была раздосадована, какая-то – немного рада. У него в жизни есть другие увлечения».

Бекхэм также добавил, что его другой сын, 16-летний Бруклин, увлечен фотографией. На его аккаунт в Instagram подписано более 5 миллионов человек.