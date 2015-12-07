Кобелев: «После ухода Вальбуэна в середине поля образовался вакуум»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев сказал, что уход хавбека Матье Вальбуэна сильно сказался на его команде.

«После ухода Вальбуэна у нас в середине поля образовался вакуум. Владевший острым, приникающим пасом француз очень активно и полезно поддерживал наступление. Кроме того, его потеря резко снизила эффективность реализации стандартных положений. Именно футболист такого плана нам необходим в первую очередь.



Широков? Роман — интересный, думающий полузащитник, что и доказывает в сборной. Но “Динамо” надо создавать команду на будущее. И полугодовая аренда пусть даже квалифицированного футболиста не лучшее подспорье в этом деле. Мы взяли курс на способную молодежь и будем стараться его выдерживать», – сказал Кобелев.