Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Слуцкий: «ЦСКА нужна Лига Европы»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что его клубу пойдет на пользу участие в Лиге Европы.

    Нужна ли ЦСКА Лига Европы?

    – Безусловно, нужна.

    Во-первых, играет роль финансовая составляющая. Не такая огромная, как в Лиге чемпионов, но она тоже есть. Ни для кого не секрет, что для нашего клуба зарабатывать – крайне важно.

    Во-вторых, команда уровня и статуса ЦСКА обязана играть в еврокубках весной. Надо пользоваться такой возможностью, даже если речь идет только о Лиге Европы.

    В-третьих, рейтинг УЕФА, за которым мы все, и я в частности, пристально следим. Необходимо набирать максимальное количество рейтинговых очков, чтобы больше клубов попадало в Лигу чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sobaka120982
    1449464466
    На протяжении последних лет,очень стыдно за выступление на евро арене,очень жду когда же все изменится!!!!! Нас возят как щенков,и это надо менять и давать хоть какие балы в общий зачёт России!
    Ответить
    Serjik78
    1449466931
    Тяжело будет на 2 фронта :( Но очки в таблицу коэффициентов всей стране нужны.
    Ответить
    С-Пб on-line
    1449468975
    О, такой разговор начинался и о Лиге чемпионов!
    Ответить
    anri1703
    1449628930
    может когда 3 в ЛЧ будут играть у нас перестанут в последний момент команды идущие на 2 месте проваливать последние туры (локо , краснодар) =))
    Ответить
    ologreds
    1694996644
    numo451147
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+