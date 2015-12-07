Слуцкий: «ЦСКА нужна Лига Европы»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий считает, что его клубу пойдет на пользу участие в Лиге Европы.

– Нужна ли ЦСКА Лига Европы?

– Безусловно, нужна.

Во-первых, играет роль финансовая составляющая. Не такая огромная, как в Лиге чемпионов, но она тоже есть. Ни для кого не секрет, что для нашего клуба зарабатывать – крайне важно.

Во-вторых, команда уровня и статуса ЦСКА обязана играть в еврокубках весной. Надо пользоваться такой возможностью, даже если речь идет только о Лиге Европы.

В-третьих, рейтинг УЕФА, за которым мы все, и я в частности, пристально следим. Необходимо набирать максимальное количество рейтинговых очков, чтобы больше клубов попадало в Лигу чемпионов.