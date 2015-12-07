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    Лодыгин: «Дзюба вполне бы смог торговать шаурмой»

    Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин, который намедни примерил на себя профессию гида, проведя в Эрмитаже экскурсию в рамках благотворительного проекта, заявил, что нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе тоже не мешало бы поучаствовать в акции, например, в качестве продавца пирожных или шаурмы.

    «Надеюсь, многие теперь заметят эту акцию и помогут детям. Мы благодарны всем, кто уже помог, но хотим еще большей поддержки, а сами готовы делать новые интересные вещи. Главное, помочь, и те, кто нас слышит и видит, откликнется.

    Кто будет следующим? Надо брать Дзюбу! Его в музей не надо – надо куда-то, где можно шутить. В троллейбус, например, или пирожные продавать, или шаурму. В общем, придумаем что-нибудь для него!», – сказал Лодыгин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.12.2015 01:43
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GoldPlayFIFARus9
    1449449450
    Какую шаурму?! Шаверму!!!
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    ologreds
    1694996644
    numo451145
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