Жуниньо: «Не готов пока стать тренером «Лиона»

Экс-хавбек «Лиона» Жуниньо Пернамбукано заявил, что пока не готов возглавить клуб, в котором провел лучшие годы своей карьеры, сообщает RMC.

«У меня семья и контракт с телекомпанией. Я провел в «Лионе» восемь лет. Если говорить откровенно, то временами у меня появляется желание начать новую жизнь в футболе. Тем не менее, я еще не чувствую, что готов к этому. Игрок может собраться, пойти на тренировку, заключить контракт на четыре года и работать. У тренера все совсем по-другому. Я – Жуниньо, я создал кое-какую историю в «Лионе». И не хотелось бы, чтобы вышло так, что меня уволят через три, четыре, пять или шесть месяцев, если не будет что-либо получаться», – признался Жуниньо.

Напомним, ранее в прессе проявилась информация, согласно которой бразильцу может быть предложено стать главным тренером «ткачей».