Иньеста: «Стыдно за ничью с «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился впечатлениями от матча 14-го тура испанской Примеры с «Валенсией», который завершился со счетом 1:1. По словам футболиста, чувствуется, что каталонцы растут.



«Пока игра не закончится, нельзя переставать думать о ней. Мне понравилось, как команда играла на таком стадионе, как «Месталья». Нам стыдно за ничью, но я чувствую, что команда растет. «Валенсия» пыталась создать нам неудобства, но мы были в состоянии найти свободное пространство. Нам нужно было просто забить еще один гол», – сказал Иньеста.