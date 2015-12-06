Веркаутерен: «Хотелось бы сделать из «Крыльев» команду, которая сможет выйти в еврокубки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о том, что был бы не против остаться работать в Самаре на длительный срок.

– Вы трижды выигрывали чемпионаты Бельгии – в чем вы находите мотивацию в Самаре, когда о борьбе за призовые места говорить трудно?

– В прошлом году я сказал, что приехал побеждать, и мы выиграли первенство ФНЛ. Этот год, конечно, немного отличается, и я принимаю его как переходный. Я вижу это в рамках долгосрочного проекта и, конечно, смотрю на более высокие места. Хотелось бы подняться повыше и сформировать такую команду, которая сможет выйти в еврокубки. И для меня это тоже станет своего рода победой.

– В Самаре это возможно?

– Я считаю, что это возможно, но это требует большего количества работы и инвестиций на всех уровнях, причем не только финансовых вложений.

– По окончании сезона у вас завершается контракт. Было бы интересно продолжить работу в России или для вас приоритетны варианты в Европе?

– Нет, работа в Европе вовсе не приоритет. Перед этим я, конечно, не думал, что я могу работать в России, до этого у меня была цель поработать во Франции или Англии. Но я бы не возражал работать в России годами (с улыбкой). Здесь есть много интересных вещей, которыми я мог бы заняться и проявить себя. Я не стремлюсь куда-то вырваться – если здесь есть все необходимое для работы.