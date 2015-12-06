Веркаутерен: «Думаю, «Крылья» могли набрать больше очков и быть выше в таблице»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен подвел итоги выступлению своей команды в первой части чемпионата России.

«Я думаю, что мы могли набрать больше очков и занимать более высокое место. Я не считаю, что могло бы быть больше на шесть-семь очков, но на три, четыре, пять – вполне. И если посмотреть на таблицу, это была бы большая разница. Были игры, в которых мы рассчитывали на большее количество очков. Но это в какой-то мере компенсируется набранными очками в топовых матчах с «Зенитом» (3:1) и ЦСКА (2:0), а в других встречах мы не дотянули до своего уровня.

Мы были готовы к Премьер-лиге – и команда, и я как тренер. Естественно, какие-то вещи для себя постоянно открываешь. Нам предстояло открыть реальную ценность нашей команды – что из себя она представляет для клубов Премьер-лиги. То, что ты не можешь стопроцентно предсказать – как основа твоей команды среагирует на игру с командами Премьер-лиги. Конечно, остальные вещи несравнимы с тем, что было в ФНЛ, но они нормальны. Все остальное ожидаемо, но к чему мы не были готовы – к искусственным полям. Потому что этого уже практически нет в ведущих европейских лигах», – отметил Веркаутерен.