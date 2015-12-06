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    • Генич: «Ростов» не попадет в еврокубковую зону по итогам сезона»

    Генич: «Ростов» не попадет в еврокубковую зону по итогам сезона»

    Известный телекомментатор Константин Генич выразил мнение, что «Ростов» не сможет сохранить место в верхней части турнирной таблицы чемпионата России и по итогам сезона окажется вне еврокубковой зоны.

    «У меня нет никаких сомнений, что «Ростов» мы не увидим в еврокубковой зоне по окончании сезона. Можно со мной не соглашаться, но, безусловно, в каких-то матчах «Ростов» выигрывал за счет реализации своих моментов и дожимал соперников на последних минутах, как в недавнем матче с «Рубином». Мы видели, как возникали у команды проблемы с «Уфой», с «Крыльями».

    «Ростову» пока легче играть на выезде, где в бердыевский капкан легко соперника заманить и, когда он в нем истекает кровью, не может бегать, спокойно его добивать. Показательна игра с «Локомотивом», когда они потерпели первый тайм, а во втором разыграли комбинации и выиграли (2:0). По мне, «Ростов» сделал несколько хороших приобретений, особенно если мы посмотрим на центральную ось. Навас, Нобоа – футболисты, цементирующие игру команды. «Ростов» не переигрывает соперников, он их перебарывает — чем-то это напоминает «Рубин», который мог соперника переждать, поймать свой шанс и выиграть (1:0). Никакой эйфории быть не должно, пока «Ростов» пользуется проблемами других, и это позволяет ему находиться вверху турнирной таблицы. Но, по моему мнению, надолго он там не задержится», – сказал Генич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 16:07
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    Комментарии (7)
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    андрей андреев
    1449407796
    Гореть тебе в аду
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    Диктор
    1449410392
    Ну в принципе согласен.
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    zra78
    1449411138
    Интересно,а были такие дурики которые так не дмали
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    Сумкин Сын
    1449412057
    Сразу видно,что Генич из когорты свиней и воняет так же.
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    Измайловский Кочегар
    1449412631
    Если б на наши ведущие команды не нападали многоматчевые периоды полной импотенции, то можно было согласиться. А так - всё может быть.
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    FRZZ
    1449417574
    Попадет, если останется Бердыев.
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    ologreds
    1694996649
    numo451086
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