Генич: «Ростов» не попадет в еврокубковую зону по итогам сезона»

Известный телекомментатор Константин Генич выразил мнение, что «Ростов» не сможет сохранить место в верхней части турнирной таблицы чемпионата России и по итогам сезона окажется вне еврокубковой зоны.

«У меня нет никаких сомнений, что «Ростов» мы не увидим в еврокубковой зоне по окончании сезона. Можно со мной не соглашаться, но, безусловно, в каких-то матчах «Ростов» выигрывал за счет реализации своих моментов и дожимал соперников на последних минутах, как в недавнем матче с «Рубином». Мы видели, как возникали у команды проблемы с «Уфой», с «Крыльями».

«Ростову» пока легче играть на выезде, где в бердыевский капкан легко соперника заманить и, когда он в нем истекает кровью, не может бегать, спокойно его добивать. Показательна игра с «Локомотивом», когда они потерпели первый тайм, а во втором разыграли комбинации и выиграли (2:0). По мне, «Ростов» сделал несколько хороших приобретений, особенно если мы посмотрим на центральную ось. Навас, Нобоа – футболисты, цементирующие игру команды. «Ростов» не переигрывает соперников, он их перебарывает — чем-то это напоминает «Рубин», который мог соперника переждать, поймать свой шанс и выиграть (1:0). Никакой эйфории быть не должно, пока «Ростов» пользуется проблемами других, и это позволяет ему находиться вверху турнирной таблицы. Но, по моему мнению, надолго он там не задержится», – сказал Генич.