Матич: «Челси» переживает непростые времена»

Хавбек «Челси» Неманья Матич поделился впечатлениями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги против «Борнмута», который завершился поражением его команды со счетом 0:1. По словам футболиста, «синие» не заслуживали поражения в этой встрече.



«Однако, когда ты не забиваешь, ты не заслуживаешь и победы, так что у нас был сложный матч. У нас сейчас трудности, мы переживаем непростые времена, и нам будет нелегко выбраться из этой ситуации. Но нам надо стараться решить проблему. Нам надо много работать и все изменить», – сказал Матич.