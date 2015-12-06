Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Урала»: «По Ерохину нет никаких конкретных предложений»

    Президент «Урала»: «По Ерохину нет никаких конкретных предложений»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее полузащитников Александра Сапеты и Александра Ерохина в екатеринбургском клубе.

    – Сапета может уйти в «Динамо»?

    – Я об этом ничего не знаю. Мы ни с кем переговоров не ведем. Саша наш игрок, мы надеемся продлить с ним контракт. Работа ведется. Он нам очень нужен.

    – Ситуация с Ерохиным сложнее?

    – Почему? Саша сейчас травмирован. Отдохнул, скоро вернется в строй. Тогда продолжим разговоры по контракту.

    – Но по нему есть конкретные предложения?

    – Нет, никаких конкретных предложений. Такая ситуация складывается постоянно. Когда у игрока заканчивается контракт, сразу появляется информация об интересе со стороны топ-клубов. Думаю, Ерохину нужно постоянно играть. Если он останется в «Урале», то сможет получить еще вызов в сборную. Не исключаю, что поедет и на чемпионат Европы. Ему надо вылечиться, готовиться, играть на хорошем уровне и ждать своего шанса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2015 15:01
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996650
    numo451077
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+