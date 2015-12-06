Президент «Урала»: «По Ерохину нет никаких конкретных предложений»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал будущее полузащитников Александра Сапеты и Александра Ерохина в екатеринбургском клубе.

– Сапета может уйти в «Динамо»?

– Я об этом ничего не знаю. Мы ни с кем переговоров не ведем. Саша наш игрок, мы надеемся продлить с ним контракт. Работа ведется. Он нам очень нужен.

– Ситуация с Ерохиным сложнее?

– Почему? Саша сейчас травмирован. Отдохнул, скоро вернется в строй. Тогда продолжим разговоры по контракту.

– Но по нему есть конкретные предложения?

– Нет, никаких конкретных предложений. Такая ситуация складывается постоянно. Когда у игрока заканчивается контракт, сразу появляется информация об интересе со стороны топ-клубов. Думаю, Ерохину нужно постоянно играть. Если он останется в «Урале», то сможет получить еще вызов в сборную. Не исключаю, что поедет и на чемпионат Европы. Ему надо вылечиться, готовиться, играть на хорошем уровне и ждать своего шанса.