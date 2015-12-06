ПСВ и ЦСКА рассудит испанская бригада арбитров во главе с Борбаланом

Стали известны арбитры, назначенные на матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник 8 декабря. На матче между ПСВ и московским ЦСКА будет работать испанская бригада арбитров во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом, его помощниками на линии станут Рауль Кабанеро и Роберто Алонсо, судьи за воротами – Карлос Гомес и Карлос Дель Серро.

Напомним, ЦСКА занимает последнее место в своей группе и в последней игре армейцев устроит только победа, которая позволит москвичам заработать путевку в плей-офф Лиги Европы.