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    • ПСВ и ЦСКА рассудит испанская бригада арбитров во главе с Борбаланом

    ПСВ и ЦСКА рассудит испанская бригада арбитров во главе с Борбаланом

    Стали известны арбитры, назначенные на матчи 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, которые пройдут во вторник 8 декабря. На матче между ПСВ и московским ЦСКА будет работать испанская бригада арбитров во главе с Давидом Фернандесом Борбаланом, его помощниками на линии станут Рауль Кабанеро и Роберто Алонсо, судьи за воротами – Карлос Гомес и Карлос Дель Серро.

    Напомним, ЦСКА занимает последнее место в своей группе и в последней игре армейцев устроит только победа, которая позволит москвичам заработать путевку в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: УЕФА

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    06.12.2015 14:53
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    все будет очень не легко.
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