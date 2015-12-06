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    • Бояринцев: «Думаю, по итогам сезона «Спартак» будет в первой тройке»

    Бояринцев: «Думаю, по итогам сезона «Спартак» будет в первой тройке»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев подвел итоги выступлению красно-белых в первой половине чемпионата.

    «На данном этапе для «Спартака» было важно повыше забраться в связи с теми разговорами, что ходят вокруг команды. Поэтому хорошо, что «Спартак» на мажорной ноте последние три игры провел с хорошим настроем. Если бы не осечка с «Рубином», я думаю, «Спартак» бы добился победы и в Казани. Поэтому психологически уходить в отпуск, находясь в зоне еврокубков, это придает хорошее настроение. В зимнее трансферное окно будут изменения в команде, и команда будет гораздо сильнее.

    В первом полугодии всегда идет становление команды. Тренер ставит определенные требования. Где-то менялся рисунок игры у «Спартака». Я считаю, очень много положительного в команде происходит, в дальнейшем будет то же самое. Поэтому все в «Спартаке» хорошо. Все эти веянья, что Аленичева могут куда-то убрать и освободить, они преждевременные. Дмитрий Анатольевич будет как прежде работать и делать команду боеспособной.

    На каком месте «Спартак» закончит чемпионат? Наверное, многим клубам, какие ставят задачи бороться за медали, на руку смазанная концовка ЦСКА. Если бы ЦСКА в этих четырех играх набрал хотя бы 9 очков, он бы весной не упустил чемпионство, я считаю. Сейчас у всех команд, которые находятся в первой четверке – пятерке, есть хороший шанс побороться за золотые медали. Будем надеяться, что «Ростов» не сбавит обороты. Думаю, «Спартак» будет в первой тройке, ну четверке. Это самый худший вариант. В тройке будет однозначно», – сказал Бояринцев.

    Источник: Euro-football.ru

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    06.12.2015 13:39
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    Комментарии (7)
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    zra78
    1449401093
    Как был без мозгов так и остался
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    bringing
    1449401580
    Накуренный
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    vladimir-7
    1449405521
    В первой тройке после первой пятерки.
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    Диктор
    1449409534
    И вот стадо завистников сразу же завизжало.Год покажет клоуны.
    Ответить
    Сумкин Сын
    1449410039
    В тройке уже всё занято,вот четвёрка снизу ещё незафрактована,може туда Спартачку?
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    ologreds
    1694996650
    numo451071
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