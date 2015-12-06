Читатели «Бомбардира»: Денисов перейдет в новый клуб и развалит его

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов, подавший обращение в РФС с прошением вернуть сумму ранее наложенного на него штрафа со стороны бело-голубых, разрешил конфликт с руководством московского клуба.

«Бомбардир» в этой связи провел голосование среди своих читателей, по итогам которого Денисов перейдет в другой клуб и развалит его. За этот вариант отдали свой голос 51 процент посетителей портала.

Вторым по популярности стал вариант, по которому полузащитник останется в «Динамо», за это проголосовало 31 процентов читателей «Бомбардир».