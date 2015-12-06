Касильяс: «На «Стэмфорд Бридж» надо доставить «Челси» множество проблем»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о том, что будет значить для португальцев данная встреча.

«Мы хорошо провели групповой этап, но домашнее поражение от киевского «Динамо» стало для нас по-настоящему болезненным.

Для нас станет большим ударом оказаться за бортом Лиги чемпионов. Однако «Челси» сейчас не играет на том уровне, что был раньше, но у них есть множество классных футболистов, которые способны обыграть любого соперника.

Моуринью – это тренер, который всегда голоден до побед, матч с бывшим клубом этого не изменит. Но у нас есть цель доставить «Челси» уйму хлопот на «Стэмфорд Бридж», – заявил испанец.