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    • Касильяс: «На «Стэмфорд Бридж» надо доставить «Челси» множество проблем»

    Касильяс: «На «Стэмфорд Бридж» надо доставить «Челси» множество проблем»

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о том, что будет значить для португальцев данная встреча.

    «Мы хорошо провели групповой этап, но домашнее поражение от киевского «Динамо» стало для нас по-настоящему болезненным.

    Для нас станет большим ударом оказаться за бортом Лиги чемпионов. Однако «Челси» сейчас не играет на том уровне, что был раньше, но у них есть множество классных футболистов, которые способны обыграть любого соперника.

    Моуринью – это тренер, который всегда голоден до побед, матч с бывшим клубом этого не изменит. Но у нас есть цель доставить «Челси» уйму хлопот на «Стэмфорд Бридж», – заявил испанец.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2015 08:49
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    Комментарии (2)
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    Витус Беринг
    1449385275
    У них и так проблем куча, а тут вы ещё со своими ...
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    ologreds
    1694996652
    numo451049
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