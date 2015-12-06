Сафонов: «Не вижу шансов для того, чтобы Широков остался в «Спартаке»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о перспективах полузащитника Романа Широкова в московском «Спартаке».

«Насильно мил не будешь. Я не вижу шансов для того, чтобы Широков остался в этой команде. А как, сидеть в «Спартаке» и не играть? Думаю, стороны найдут какой-то компромисс и Широков этой зимой покинет клуб в качестве свободного агента. То, что в последних матчах он не играл – лишнее доказательство тому, что Аленичев и другие свой выбор сделали.

Перейдет ли он в «Краснодар»? Думаю, это один из вариантов. Олег Кононов уже сказал, что хотел бы видеть его в своей команде. Широков может перейти в клуб в качестве свободного агента, платить за него не нужно будет, затраты будут идти только на зарплату. В принципе, Широков – добротный футболист, и я думаю, что он не помешал бы тому же ЦСКА, который без Романа Еременко потерял полкоманды», – отметил Сафонов.