Бышовец: «Проблемы ЦСКА в РФПЛ связаны с форсированием процесса подготовки к ЛЧ»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что последние неудачи ЦСКА в РФПЛ вызваны форсированием процесса подготовки к матчам Лиги чемпионов.

«Команда в последнее время ни в Европе, ни в России не выступает успешно. Во внутреннем чемпионате армейцы подпускают конкурентов все ближе, сокращая разрыв по очкам. Проблема может заключаться еще в том, что форсируется процесс подготовки к Лиге чемпионов. Мы видим, что ЦСКА не удалось использовать внутренний резерв.

Армейцы разочаровали не столько потому, что команда не сумела в очень сложной подгруппе в Лиге чемпионов реализовать себя, сколько из-за концовки внутреннего чемпионата. Это становится очень настораживающей тенденцией, если говорить о перспективах ЦСКА и национальной сборной», – отметил специалист.