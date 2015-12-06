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    • Бышовец: «Проблемы ЦСКА в РФПЛ связаны с форсированием процесса подготовки к ЛЧ»

    Бышовец: «Проблемы ЦСКА в РФПЛ связаны с форсированием процесса подготовки к ЛЧ»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что последние неудачи ЦСКА в РФПЛ вызваны форсированием процесса подготовки к матчам Лиги чемпионов.

    «Команда в последнее время ни в Европе, ни в России не выступает успешно. Во внутреннем чемпионате армейцы подпускают конкурентов все ближе, сокращая разрыв по очкам. Проблема может заключаться еще в том, что форсируется процесс подготовки к Лиге чемпионов. Мы видим, что ЦСКА не удалось использовать внутренний резерв.

    Армейцы разочаровали не столько потому, что команда не сумела в очень сложной подгруппе в Лиге чемпионов реализовать себя, сколько из-за концовки внутреннего чемпионата. Это становится очень настораживающей тенденцией, если говорить о перспективах ЦСКА и национальной сборной», – отметил специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.12.2015 07:26
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    Комментарии (2)
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    sour12
    1449449377
    наконец то вразумительное что то от этого уважаемого человека.ну и скамейка от этого никуда не деться.
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    ologreds
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    numo451042
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