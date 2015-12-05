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    Моуринью: «При счете 0:0 была игра рукой и пенальти»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 15-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

    «Мы не заслужили поражение. Соперник забил тогда, когда думал только об обороне. Была явная ошибка арбитра. При счете 0:0 была игра рукой и пенальти. «Борнмут» играл в манере, которую кто-то называет умной, а кто-то – нечестной: они не торопились, вызывали врачей и пили воду, как во время тайм-аута в баскетболе», – говорит Моуринью.

    Также наставник рассказал о турнирных перспективах команды.

    «Я обеспокоен. Нет никаких шансов, что мы будем бороться за выживание, это не проблема. Наша цель – финишировать в четверке. До игры это казалось реалистичным, но теперь, возможно, нам нужно думать о шестерке».

    Источник: BBC

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    05.12.2015 23:29
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Tex
    1449350330
    Да там была игра рукой, но стоит концентрировать свое внимание на том, что у тебя пол команды просто отбывает место на поле.... Если уж не могут жалкий Борнмут без пенальти одолеть, то что вы всем там делаете вообще не понятно!
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    Zeff
    1449365132
    Главное, что руками не забивают.
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    Romio-xxx
    1449366241
    Это ппц.......
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    Mr Abdullaev
    1449370758
    Ппппццццц поражение
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    jinhae
    1449383121
    в общем-то играли неплохо. чувствуется только проблема в позиции нападения для последнего удара. не сказал бы что кто-то отбывал номер, но оскара однозначно на трансфер и искать атакующего хава в ротацию
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    ologreds
    1694996652
    numo451022
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