Моуринью: «При счете 0:0 была игра рукой и пенальти»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 15-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

«Мы не заслужили поражение. Соперник забил тогда, когда думал только об обороне. Была явная ошибка арбитра. При счете 0:0 была игра рукой и пенальти. «Борнмут» играл в манере, которую кто-то называет умной, а кто-то – нечестной: они не торопились, вызывали врачей и пили воду, как во время тайм-аута в баскетболе», – говорит Моуринью.

Также наставник рассказал о турнирных перспективах команды.

«Я обеспокоен. Нет никаких шансов, что мы будем бороться за выживание, это не проблема. Наша цель – финишировать в четверке. До игры это казалось реалистичным, но теперь, возможно, нам нужно думать о шестерке».