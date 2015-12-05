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    • Газзаев: «Последние неудачи ЦСКА связаны только с психологией»

    Газзаев: «Последние неудачи ЦСКА связаны только с психологией»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением относительно итогов осенней части розыгрыша РФПЛ.

    «Лидеры нашего чемпионата ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» провалили концовку первой части сезона. Неудачное выступление армейцев в последних матчах связано исключительно с психологическим аспектом. Команда проиграла несколько матчей подряд в Лиге чемпионов и чемпионате. Это привело к тому, что ЦСКА создавал много моментов практически в каждой игре, но не мог их реализовать. Армейцам просто не хватало уверенности. Что касается «Локомотива», то железнодорожники неплохо начали чемпионат. Но в последнее время команда Игоря Черевченко уступала в тех матчах, в которых не обязательно было проигрывать», – говорит Газзаев.

    По мнению специалиста, перед второй частью сезона команды РФПЛ разделились на две группы.

    «После первого этапа чемпионат разделился на две группы по восемь команд: первая будет реально претендовать на попадание в зону Лиги Европы и Лиги чемпионов, вторая – бороться за выживание. «Ростов», «Терек» и «Урал» добились заметного прогресса в этом сезоне, особенно это касается ростовчан и грозненской команды, которые продемонстрировали очень качественный футбол в первой части сезона. Хотелось бы отметить очень хорошую работу Рахимова и Бердыева. Если «Ростов» и «Терек» продолжат играть на таком же высоком уровне, они вполне могут попасть в зону Лиги Европы».

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.12.2015 19:00
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    Комментарии (3)
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    kurilov
    1449336274
    Валерий,ошибаетесь,вся проблема в Слуком.Он ,как и многие тренера-бездарный. Особенно обидно за Краснодар,Кубань и ЦСКА.
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    sour12
    1449369240
    нужна более длинная скамейка из равноценных игроков, получается в ЛЧ у МЮ выходит на замену вундеркинд стоимостью 30 млн. у Волков Шурле который был лучшим молодым игроком на ЧМ =)))))))) а у цска на замену выходит Васин который скитается по арендам чутьли не в ФНЛ ничего не хочу сказать плохого против российского игрока просто надо быть реалистами.
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    ologreds
    1694996654
    numo451001
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