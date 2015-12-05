Газзаев: «Последние неудачи ЦСКА связаны только с психологией»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением относительно итогов осенней части розыгрыша РФПЛ.

«Лидеры нашего чемпионата ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» провалили концовку первой части сезона. Неудачное выступление армейцев в последних матчах связано исключительно с психологическим аспектом. Команда проиграла несколько матчей подряд в Лиге чемпионов и чемпионате. Это привело к тому, что ЦСКА создавал много моментов практически в каждой игре, но не мог их реализовать. Армейцам просто не хватало уверенности. Что касается «Локомотива», то железнодорожники неплохо начали чемпионат. Но в последнее время команда Игоря Черевченко уступала в тех матчах, в которых не обязательно было проигрывать», – говорит Газзаев.

По мнению специалиста, перед второй частью сезона команды РФПЛ разделились на две группы.

«После первого этапа чемпионат разделился на две группы по восемь команд: первая будет реально претендовать на попадание в зону Лиги Европы и Лиги чемпионов, вторая – бороться за выживание. «Ростов», «Терек» и «Урал» добились заметного прогресса в этом сезоне, особенно это касается ростовчан и грозненской команды, которые продемонстрировали очень качественный футбол в первой части сезона. Хотелось бы отметить очень хорошую работу Рахимова и Бердыева. Если «Ростов» и «Терек» продолжат играть на таком же высоком уровне, они вполне могут попасть в зону Лиги Европы».