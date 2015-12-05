Харт: «Манчестер Сити» сегодня не показал хорошей игры»

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился впечатлениями от матча 15-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити», который завершился поражением его команды со счетом 0:2.



«Начало матча получилось разочаровывающим, и мы не смогли оправиться от него. «Манчестер Сити» сегодня не показал хорошей игры. Мы должны играть хотя бы на 7 баллов из 10 в каждом матче, но не делаем этого.



Сегодня были тяжелые условия, однако таков английский футбол. Никто не мог оправдаться этим и уйти с поля, обе команды играли в таких условиях, и «Сток Сити» заслуженно победил. То, как мы играли сегодня, неприемлемо», – сказал голкипер.