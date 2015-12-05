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    • Бышовец: «ЦСКА не надо смотреть на Виллаш-Боаша, у которого виноваты все, кроме него»

    Бышовец: «ЦСКА не надо смотреть на Виллаш-Боаша, у которого виноваты все, кроме него»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о неудачах ЦСКА в последних матчах.

    Совмещение Слуцкого в сборной России и ЦСКА могло повлиять на последние результаты армейцев?

    – Это надуманные вещи. В первую очередь причины спада нужно искать в подготовке команды, в правильном ее управлении, в умение формировать должный настрой у футболистов. Также важно уметь задействовать внутренние резервы. Причины только в этом. Не стоит следовать примеру выдающихся Моуринью и Боаша, у которых виноваты в неудачах все, кроме них: от диктора на стадионе до водителя автобуса. Их особенность проявляется только при успехах, а главный критерий величия – это быть великим в трудной ситуации, не скатываясь в поиски причин во врачах и судьях.

    Какие перспективы армейцев весной?

    – Многое будет зависеть от последнего матча в сезоне против ПСВ, так как игра против «Амкара» оставляет команду в тупике. Очевидные проблемы с креативом в позиционной атаке. Весна дает хорошие шансы усилиться, что-то подправить. В любом случае, весна все расставит по своим местам.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.12.2015 17:36
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