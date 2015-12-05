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    Морозов: «Ниасс должен остаться в «Локомотиве»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Вадим Морозов высказал свое мнение о возможном будущем нападающего «железнодорожиков» Бай Умара Ниассе. По его мнению, форвард должен задержаться в московском клубе, так как приносит команде довольно ощутимую помощь.

    «Вот Ньяссе – останется, не останется. Я считаю, что Ньяссе должен оставаться у нас по крайней мере на ближайшее будущее. Он действительно отличается хорошей результативной, эффективной игрой. Он во многом определяет сегодня результат работы всего коллектива», – сказал Морозов.

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2015 16:57
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    Комментарии (2)
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    denmig
    1449325103
    оставлю коммент первым и лучшим на тухлячке!: - зотик где ты пидр? моуринье спрашивает как ты там?
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    ologreds
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