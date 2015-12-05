Морозов: «Ниасс должен остаться в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Вадим Морозов высказал свое мнение о возможном будущем нападающего «железнодорожиков» Бай Умара Ниассе. По его мнению, форвард должен задержаться в московском клубе, так как приносит команде довольно ощутимую помощь.

«Вот Ньяссе – останется, не останется. Я считаю, что Ньяссе должен оставаться у нас по крайней мере на ближайшее будущее. Он действительно отличается хорошей результативной, эффективной игрой. Он во многом определяет сегодня результат работы всего коллектива», – сказал Морозов.