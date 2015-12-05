Ярмоленко: «УЕФА наказывает «Динамо», а фанаты снова приходят с фаерами»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением относительно того, что его команда проведет два ближайших матча без зрителей.



– Насколько повлияет на футболистов то, что «Динамо» два матча проведет при пустых трибунах?



– Конечно, без болельщиков будет очень тяжело. Все мы видели, какая поддержка на «Олимпийском». Но вы видите, что несмотря на дисквалификацию УЕФА люди все равно приходят на стадион с фаерами, и матч останавливают. Так делать нельзя.



– Что можете сказать болельщикам, чтобы такого больше не было?



– Я уже неоднократно говорил, что они должны посмотреть на свое поведение и сделают какие-то выводы. Но никто этого не делаеи. Если им нравится так себя вести, то пусть ведут себя так и дальше, – цитирует Ярмоленко «Динамомания».