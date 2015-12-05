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    • Ярмоленко: «УЕФА наказывает «Динамо», а фанаты снова приходят с фаерами»

    Ярмоленко: «УЕФА наказывает «Динамо», а фанаты снова приходят с фаерами»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением относительно того, что его команда проведет два ближайших матча без зрителей.

    – Насколько повлияет на футболистов то, что «Динамо» два матча проведет при пустых трибунах?

    – Конечно, без болельщиков будет очень тяжело. Все мы видели, какая поддержка на «Олимпийском». Но вы видите, что несмотря на дисквалификацию УЕФА люди все равно приходят на стадион с фаерами, и матч останавливают. Так делать нельзя.

    – Что можете сказать болельщикам, чтобы такого больше не было?

    – Я уже неоднократно говорил, что они должны посмотреть на свое поведение и сделают какие-то выводы. Но никто этого не делаеи. Если им нравится так себя вести, то пусть ведут себя так и дальше, – цитирует Ярмоленко «Динамомания».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.12.2015 16:42
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    Комментарии (2)
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    Yurok161
    1449329668
    А как же рука кремля,в деле с беспорядками?Парась опять сбрехал? ))
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    ologreds
    1694996656
    numo450982
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