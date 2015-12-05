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    Иванов: «Сезон для «Урала» складывается удачно»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона Российской футбольной Премьер-лиги. По словам функционера, главным является, игра команды, которая должна нравиться болельщикам.

    – «Урал» закончил первый отрезок восьмым. Какую оценку дадите?

    – Для нас этот сезон складывается удачно, мы показываем хорошую игру, набираем очки. Двигаемся вперед матч за матчем. Главное, чтобы игра нравилась болельщикам, специалистам, чтобы команда прогрессировала. Если будет хорошая игра, будут и очки.

    – Команда нуждается в усилении?

    – Селекционная работа идет ежеминутно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2015 16:26
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    Комментарии (2)
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    Alek7183
    1449324992
    Да точно удачный сезон, и с Локо очко взяли в гостях.
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    ologreds
    1694996656
    numo450980
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