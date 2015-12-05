«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 15-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет гостей из Барселоны. На данный момент хозяева с 19-ю очками располагаются на девятой строчке, а «Барселона», набрав 33 балла, возглавляет турнирную таблицу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона». Начало в 22:30, не пропустите!