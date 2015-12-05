ЦСКА отправился на игру с ПСВ

Московский ЦСКА отправился в Эйндховен, где во вторник проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ. Заявка армейцев на игру выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Никита Чернов.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Александр Цауня, Александр Головин.

Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.