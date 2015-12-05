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    ЦСКА отправился на игру с ПСВ

    Московский ЦСКА отправился в Эйндховен, где во вторник проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ. Заявка армейцев на игру выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Никита Чернов.

    Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Александр Цауня, Александр Головин.

    Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.12.2015 15:23
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    Комментарии (2)
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    denmig
    1449325365
    игроек пид.рян едет пропустить. надо срочно ставить на коням забьют!
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    ologreds
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